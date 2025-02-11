العراق يستضيف بطولة "مستر يونيفرس" الدولية لبناء الأجسام

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لبناء الاجسام فائز عبد الحسن، يوم الثلاثاء، أن العراق سيستضيف بطولة "مستر يونيفرس" الدولية في نهاية شهر شباط الجاري.‏

وقال عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيقيم بطولة دولية على مستوى عال، يشارك فيه عدد كبير من اللاعبين البارزين".

وأضاف أن "البطولة ستشهد مشاركة دولية واسعة بعد أن أرسلنا دعوات لاتحادات عربية وأجنبية مختلفة ابدت موافقتها للمشاركة".

وبيّن عبد الحسن أن "اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لبناء الأجسام عقد في جمهورية مصر العربية، وبحضوري ممثلاً عن العراق كرئيس الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبمشاركة رؤساء الاتحادات العربية".

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أنه حث "جميع اتحادات الدول العربية لبناء الأجسام خلال الاجتماع الذي اختتم أمس في مصر، للمشاركة في البطولة المقبلة، وقد أكد مشاركتها المقبلة في بطولة (مستر يونيفرس) الدولية".