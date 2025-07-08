العراق يستضيف بطولة غرب آسيا للمصارعة بتقنية فيديو جديدة

شفق نيوز - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الثلاثاء، استضافة العاصمة بغداد بطولة غرب آسيا للأندية، مؤكداً إدخال تقنية فيديو جديدة للبطولة لمتابعة القرارات التحكيمية.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي اسماعيل حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في المركز التخصصي لاتحاد المصارعة في بغداد منتصف شهر آب/أغسطس المقبل، بمشاركة واسعة لأندية غرب آسيا" .

وأضاف أن "البطولة ستقام لفئتين هما تحت 15 سنة، وتحت 17 سنة"، مبينا أن "الاتحاد العراقي وجه كتب الدعوة الى اتحادات غرب آسيا لتسمية أنديتها المشاركة في المنافسات المقبلة".

وبين حسن أن "الدول التي حصلنا على موافقة أنديتها للمشاركة في البطولة هي إيران وأفغانستان والأردن والسعودية وفلسطين، وستصل إلى العراق قبل انطلاق البطولة وحسب الجدول".

وأشار إلى أن "الأندية العراقية التي حسمت أمرها للمشاركة هي أندية الكاظمية والاعظمية والحشد الشعبي وغاز الشمال ونفط البصرة والديوانية".

وأكد رئيس الاتحاج أن "الاتحاد العراقي جهز المركز التخصصي بتهيئة أربعة ابسطة لإقامة النزالات المباشرة عليها، مع تهيئة تقنية الفيديو الحديثة لمتابعة القرارات التحكيمية، وهي مشابهة لتلك التي تستخدم في البطولات الدولية وتدخل حديثا للعراق".