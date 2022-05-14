العراق يستضيف بطولة غرب آسيا دون 23 عاماً

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن استضافة العراق لبطولة غرب آسيا دون 23 عاماً.

وقال المُدير الإداري للمُنتخبِ الأولُمبي، مهدي كريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد غرب آسيا ناط تَنظيم بطولته دون 23 عاماً بالعراق للفترة من 3 - 18 تشرين الثاني من العامِ الحالي بشكلٍ رَسميّ حسب إشعاره الأخير".

وأضافَ، أن "اتّحاد غرب آسيا حدّدَ الموعد أعلاه ليتناسبَ مع الخطةِ التَحضيريّة، وحسب أجندةِ الاتحادات الأعضاء استعداداً لتصفياتِ اولمبياد باريس للمُنتخباتِ من مواليد ابتداءً 2001".

وبيّنَ، "سيتم الإعلان عن التَفاصِيل التنظيميّة المُتعلقة بالاستضافةِ ومدنها بعد إجراءِ الاجتماع التَنسِيقيّ مع جميع الأطرافِ المُرتبطةِ بالبطولة".

واختتم المُدير الإداري للمُنتخبِ الأولمبي، مهدي كريم، حديثه بالقول، "بلا شَكّ أن البطولة ستكون خيرَ إعدادٍ لتصفياتِ باريس الأولمبيّة، الأمرُ الذي سيجعل من الاستضافةِ والمُشاركة ايجابيةً على مختلفِ الصعد".