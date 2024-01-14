العراق يستضيف بطولة غرب آسيا السادسة لكرة الصالات

شفق نيوز/ قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، يوم الأحد، اختيار العراق لتنظيم البطولة السادسة لكرة الصالات، وتحديد شهر آذار/ مارس المقبل موعداً لانطلاقها، والتي ستسبق البدء بمنافسات النهائيات الآسيوية للعبة.

جاء ذلك على هامش إجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم الذي أقيم اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا، وبحضور رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأبدى الاتحاد العراقي لكرة القدم في وقت سابق رغبته القوية في تضييف البطولة، قبل أن يقرر اتحاد غرب آسيا قبول طلب التضييف العراقي، نظراً للتجارب الناجحة مؤخراً وبالتحديد أثناء احتضان خليجي 25 في البصرة وبطولة غرب القارة للمنتخبات.