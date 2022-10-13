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العراق يستضيف بطولة غرب اسيا للجودو

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-13T16:53:19+0000
العراق يستضيف بطولة غرب اسيا للجودو

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للجودو، يوم الخميس، ان العراق سيستضيف بطولة غرب آسيا للعبة أواخر العام الحالي.

وذكر الاتحاد في بيان ان اتحاد غرب اسيا للجودو وافق على استضافة العراق لبطولة غرب اسيا للاندية لفئتي الناشئين والشباب الذكور والاناث في مدينة اربيل للمدة من 15-21 من شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل.

يشار الى ان الهيئة العامة للاتحاد العراقي للجودو اختارت مجلس إدارة جديد خلال المؤتمر الانتخابي الذي أقيم قبل ايام في العاصمة بغداد بحضور الالماني تيودور ادريان بوب ممثلاً عن الاتحاد الدولي للعبة وأسفرت الانتخابات عن فوز سمير الموسوي برئاسة الاتحاد.

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