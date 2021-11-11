العراق يستضيف بطولة آسيا للقوس والسهم الصيف المقبل

شفق نيوز / قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للقوس والسهم يوم الخميس، بالاجماع، منح العراق استضافة العراق بطولة آسيا باللعبة التي من المزمع إقامتها في شهر آيار من العام المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، سعد المشهداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الآسيوي وافق بالاجماع على إحتضان العراق بطولة كأس اسيا للقوس والسهم".

وعد المشهداني، القرار بمثابة "انطلاقة مضافة لعودة العراق إلى تنظيم البطولات الدولية والقارية والعربية".

وأشار إلى أنه سيعمل على "عقد لقاءات مع قادة الرياضة المحليين، بغية تهيئة الأمور التي ستسهم في إنجاح المحفل الآسيوي في العراق".