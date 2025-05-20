العراق يستضيف بطولة الخليج العربي للسوكا والألعاب المصغرة لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الخليجي للسوكا والألعاب المصغرة لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن إقامة بطولة الخليج العربي المقبلة في العراق، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق هذه البطولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي جعفر الشيخ، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الخليجي للسوكا والألعاب المصغرة لكرة القدم صادق رسمياً على استضافة العراق للبطولة المقبلة والتي ستقام لأول مرة في العراق".

وأضاف أن "الاتحاد الخليجي قرر أن يقيم البطولة في شهر تشرين الأول المقبل"، لافتاً إلى أن "الاتحاد العراقي حدد إقامتها في مدينة أور التاريخية بمحافظة الناصرية، ولاسيما أن المدينة تزخر بالفنادق وأصبحت منطقة سياحية يأتيها السائحون من كل بقاع الأرض، ونسعى من خلال إقامة البطولة في مدينة أثرية عكس الواجهة المشرقة للعراق".

وأشار الشيخ إلى أن "البطولة ستقام لمنتخبات السداسي للمتقدمين، وأن اتحادات الدول الخليجية أبدت استعدادها للمشاركة في البطولة التي ستكون ذا طابع مختلف".

وبين أن "الاتحاد سمى المدرب هيثم بعيري، لقيادة المنتخب الوطني العراقي في البطولة الخليجية التي ستقتصر بفعالية السداسية، علماً أن السوكا لعبة تمارس على ساحات مكشوفة لفرق الخماسي والسداسي والسباعي والثماني التي تدخل جميعها في إطار الاتحاد".