العراق يستضيف اجتماع الكوادر المتقدمة للجان الأولمبية الآسيوية

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، موافقة الجمعية العامة للمجلس الأولمبي الآسيوي، على إقامة اجتماع مسؤولي المجلس الأولمبي الآسيوي والكوادر المتقدمة للجان الأولمبية الآسيوية، في العاصمة بغداد.

وجاء القرار خلال الاجتماع الذي عُقد في دولة الكويت، بمشاركة ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية.

ومثل العراق في الاجتماع، رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن، مصحوباً بالأمين العام هيثم عبد الحميد، والأمين المالي سرمد عبد الله.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فقد ظهر جلياً أن الملف العراقي لم يُطرح كطلب بروتوكولي فقط، بل عُرض برؤية مدروسة، مدعومة بإرادة واضحة ورسالة سياسية ورياضية مفادها أن "بغداد عادت وستبقى".