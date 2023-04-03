العراق يستحصل توصية العرب لرفع الحظر عن ملاعبه

شفق نيوز / استحصل وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع، يوم الاثنين، توصية رسمية من مجلس وزراء الشباب العرب، التي رفعت الى الجامعة العربية لمفاتحة الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

يأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي سجلته البصرة في استضافة بطولة خليجي 25، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجاء في نص الإعلان الصادر عن مجلس وزراء الشباب العرب في جلسته الاعتيادية السادسة والأربعين، أن "بعد الاطلاع على مداخلة وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، وبعد المناقشة قرر المجلس الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مفاتحة الاتحاد العربي والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، بضرورة رفع الحظر عن ملاعب جمهورية العراق، بعد النجاح الكبير في استضافة بطولة الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.

وكان العراق قد استضاف بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وظفر المنتخب الوطني، بالبطولة، التي بدأت في 6 كانون الثاني 2023، وانتهت يوم 19 من الشهر نفسه.