العراق يرفع شكوى لدى محكمة "كاس" الدولية رداً على نقل مباراته للسعودية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم السبت، رفع شكوى لدى محكمة "كاس" الدولية، رداً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، نقل مباراته المرتقبة مع الإمارات، إلى السعودية.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، تسلمه وبشكل رسمي قراراً من الاتحاد الدولي "الفيفا" يقضي بلعب مباراته أمام المنتخب الإماراتي ضمن تصفيات كأس العالم في السعودية "دون اختياره"، مؤكداً اعتراضه على القرار.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ملعب (الملك فهد الدولي) في العاصمة السعودية الرياض، أرضا لمنتخب العراق أمام نظيره الإماراتي.

وقال مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة، علي العطواني، لوكالة شفق نيوز، إن "الشكوى ستكون رداً على نقل مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الإماراتي، إلى خارج البلاد، واختيار ملعب في السعودية مكانا لها دون الرجوع للعراق في ذلك الاختيار".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم الخميس المقبل.

ويوم الأربعاء الماضي، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نقل لقاء العراق والإمارات، الذي كان مقررا على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد، يوم 24 من الشهر الجاري، لأسباب أمنية، وذلك على خلفية القصف الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.