العراق يرفض مواجهة إسرائيل في بطولة رومانيا للتنس الأرضي

شفق نيوز / أعلن رئيس اتحاد التنس الأرضي، ماجد العكيلي، يوم الخميس، انسحاب "زوجي الفريق العراقي" وهما اللاعبان نصر مهدي، ومحمد المهدي، رافضين مواجهه الفريق الإسرائيلي، ضمن بطولة رومانيا للتنس الأرضي البارالمبي.

وأوضح العكيلي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مباريات البطولة أوقعت الفريق العراقي بمواجهة (خصمه الإسرائيلي)، وذلك في مستهل منافسات بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي التي انطلقت أمس الأول هناك".

يشار إلى أن البطولة، ستستمر حتى 18 من شهر آب/ أغسطس الجاري، وتشارك فيها دول عربية وآسيوية وإفريقية وأوربية.