سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يرفض مواجهة إسرائيل في بطولة رومانيا للتنس الأرضي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-11T17:11:19+0000
العراق يرفض مواجهة إسرائيل في بطولة رومانيا للتنس الأرضي

شفق نيوز / أعلن رئيس اتحاد التنس الأرضي، ماجد العكيلي، يوم الخميس، انسحاب "زوجي الفريق العراقي" وهما اللاعبان نصر مهدي، ومحمد المهدي، رافضين مواجهه الفريق الإسرائيلي، ضمن بطولة رومانيا للتنس الأرضي البارالمبي.

وأوضح العكيلي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مباريات البطولة أوقعت الفريق العراقي بمواجهة (خصمه الإسرائيلي)، وذلك في مستهل منافسات بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي التي انطلقت أمس الأول هناك".

يشار إلى أن البطولة، ستستمر حتى 18 من شهر آب/ أغسطس الجاري، وتشارك فيها دول عربية وآسيوية وإفريقية وأوربية.

related

رسميا .. اثنان فقط يمثلان العراق في طوكيو غدا

Date: 2021-07-22 10:57:35
رسميا .. اثنان فقط يمثلان العراق في طوكيو غدا

اليوم .. أربع مواجهات بمنافسات دوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-12 06:03:13
اليوم .. أربع مواجهات بمنافسات دوري الكرة الممتاز

سوكوب يعلن انتهاء مسيرته في تدريب المنتخب الأولمبي العراقي

Date: 2022-06-12 04:39:41
سوكوب يعلن انتهاء مسيرته في تدريب المنتخب الأولمبي العراقي

إعلان "مهم" من الهيئة المشرفة على انتخابات الأولمبية العراقية

Date: 2020-11-09 12:48:56
إعلان "مهم" من الهيئة المشرفة على انتخابات الأولمبية العراقية

يونس محمود يوجه رسالة بشأن علم إسرائيل: لا تشككوا بحبي للعراق

Date: 2021-12-19 15:52:18
يونس محمود يوجه رسالة بشأن علم إسرائيل: لا تشككوا بحبي للعراق

تصنيف جديد لـ"فيفا" يضع المنتخب العراقي بالمركز 72 عالميا والثامن آسيوياً

Date: 2021-10-21 10:08:26
تصنيف جديد لـ"فيفا" يضع المنتخب العراقي بالمركز 72 عالميا والثامن آسيوياً

مسؤول عراقي: ضوء أخضر للعراق لإقامة بطولة خليجي 25

Date: 2021-04-26 13:54:37
مسؤول عراقي: ضوء أخضر للعراق لإقامة بطولة خليجي 25

منتخب العراق لكرة اليد يحرج نظيره الايراني ويخسر امامه في الدقائق الاخيرة

Date: 2022-01-22 11:33:17
منتخب العراق لكرة اليد يحرج نظيره الايراني ويخسر امامه في الدقائق الاخيرة