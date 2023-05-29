العراق يرفض إشراك النساء في بطولات بناء الأجسام: اعرافنا لا تسمح

شفق نيوز/ رفض الاتحاد العراقي لبناء الاجسام، يوم الاثنين، إشراك العنصر النسوي في اللعبة سواء داخل البلد أو المشاركة في البطولات الخارجية، بسبب أعراف وتقاليد المجتمع المحافظ.

وقال رئيس الاتحاد، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، فائز عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز "لا ديننا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا تسمح بإشراك المرأة العراقية في مسابقات خاصة باللعبة ينظمها الاتحادين الدولي والآسيوي".

واوضح ان "الحياء والحفاظ هو أسمى من كل الاعتبارات ومن مشاركة النساء بهذه الفعالية التي خصصت الرجال، ولا بأس أن تمارس المرأة العراقية لعبة بناء الأجسام بغية كسب قوام سليم وقوة ورشاقة، لكن من غير الممكن مشاركة المرأة في مسابقات لا تسمح بها ديننا وعاداتنا وتقاليدنا".

واضاف "من الممكن ان يقيم الاتحاد بطولات خاصة بالسيدات بإشراف كادر نسوي، وان تختلف البطولة كليا عن المسابقات الرجالية مثل مسابقة (تشالنج فتنس)"، و"تشالنج فتنس" نوع من أنواع المنافسات الخاصة ببناء الأجسام.