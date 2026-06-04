العراق يرتقي في التصنيف الحي للفيفا بعد تعادله مع إسبانيا ودياً

شفق نيوز- بغداد

تقدم المنتخب العراقي لكرة القدم مركزاً واحداً في الحسابات الحية للتصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب تعادله الودي مع نظيره الإسباني بهدف لمثله، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب التحديثات التقديرية للتصنيف، ارتقى المنتخب العراقي إلى المركز الـ56 عالمياً، فيما جاء في المركز السابع آسيوياً، مستفيداً من النتيجة الإيجابية التي حققها أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب المونديال.

وتعادل المنتخب العراقي، مساء الخميس، مع إسبانيا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جرت على ملعب ريازور في مدينة لاكورونيا الإسبانية، ضمن برنامج التحضير للمشاركة في كأس العالم 2026.

وعلى الصعيد العالمي، حافظت المنتخبات الكبرى على مواقع متقدمة في التصنيف، إذ جاءت الأرجنتين في الصدارة، تليها إسبانيا ثم فرنسا، فيما تصدرت اليابان ترتيب المنتخبات الآسيوية، أمام إيران وكوريا الجنوبية.