العراق يدفع ثمن أخطائه ويودّع المونديال بخماسية سنغالية موجعة

شفق نيوز- تورنتو/ ماساتشوسيتس

ودّع المنتخب العراقي، مساء الجمعة، منافسات كأس العالم 2026 بخسارة قاسية أمام السنغال بخمسة أهداف دون مقابل، في ختام مبارياته ضمن المجموعة التاسعة، في ليلة دفع فيها ثمن الأخطاء الدفاعية والطرد المبكر وإصابة حارسه الأساسي.

وبهذه النتيجة، أنهى العراق مشاركته في قاع المجموعة من دون نقاط، بعد ثلاث خسارات أمام النرويج وفرنسا والسنغال، فيما رفعت الأخيرة رصيدها إلى ثلاث نقاط، وأبقت على آمالها في المنافسة على إحدى بطاقات أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.

وبدأت معاناة المنتخب العراقي مبكراً، بعدما افتتح حبيب ديارا التسجيل للسنغال في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتلقى المدافع ريبين سولاقا بطاقة حمراء في الدقيقة 13 بعد عرقلة ساديو ماني، ليكمل العراق أكثر من 75 دقيقة بعشرة لاعبين.

ورغم محاولات المنتخب العراقي امتصاص الضغط السنغالي خلال ما تبقى من الشوط الأول، تعرض الحارس أحمد باسل لإصابة بعد سقوط قوي داخل منطقة الجزاء، ليغادر بين الشوطين ويحل جلال حسن بدلاً منه.

وفي الشوط الثاني، انهار التنظيم الدفاعي العراقي تدريجياً تحت الضغط السنغالي، وسجل إسماعيلا سار الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعد خطأ من زيدان إقبال قرب منطقة الجزاء، إذ فقد الكرة في منطقة خطرة قبل أن تُمرر إلى سار الذي وضعها في الشباك.

وبعدها بدقائق، أضاف باب غايي الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 59 بعد هفوة من آكام هاشم، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 71، مستفيداً من حالة الارتباك داخل الدفاع العراقي، قبل أن يختتم إيليمان نداي الخماسية في الدقيقة 82 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بصناعة من غايي.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، فاز المنتخب الفرنسي على نظيره النرويجي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليحسم صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما تأهلت النرويج في المركز الثاني رغم الخسارة.

وقاد عثمان ديمبيلي المنتخب الفرنسي إلى الفوز بتسجيله ثلاثية في الشوط الأول، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يكمل الهاتريك في الدقيقة 32، في واحدة من أبرز العروض الفردية خلال البطولة.

وردت النرويج بهدف عن طريق ثيلو آسغارد في الدقيقة 21، لكن المنتخب الفرنسي واصل تفوقه وأضاف الهدف الرابع لاحقاً، فيما أضاع يورغن ستراند لارسن ركلة جزاء للنرويج في الشوط الثاني، كانت كفيلة بتقليص الفارق وإعادة المنتخب الاسكندنافي إلى أجواء اللقاء.

وبنهاية مباريات المجموعة، تصدرت فرنسا الترتيب بتسع نقاط، تلتها النرويج بست نقاط، ثم السنغال بثلاث نقاط، فيما بقي العراق من دون رصيد، ليغادر البطولة بعد ظهور مونديالي صعب عانى خلاله من هشاشة دفاعية واضحة وأخطاء فردية مؤثرة في المباريات الثلاث.