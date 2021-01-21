العراق يدعو ثماني دول لبطولة دولية في بغداد

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للتنس الارضي، يوم الخميس، عن إقامة بطولة دولية ودية وعلى مستوى عال بالتنس في بغداد.

وقال رياض مهدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان البطولة ستقام بمناسبة افتتاح ملاعب التنس قريباً "الهادر كورت" العراقية حيث تم دعوة ثمان فرق دولية للمشاركة في الافتتاح وهي صربيا وإيران ومصر ولبنان وقطر والكويت وسلطنة عمان واليمن.

وبين مهدي؛ أن الاتحاد أرسل دعوات إلى الاتحادات المذكورة وبانتظار الموافقات الرسمية من تلك الدول.

وتابع أن هناك دعوات رسمية لشخصيات معروفة للحضور بافتتاح الملاعب وهي لكي يتم إرسال الدعوة ديفيد هاكارثي رئيس الاتحاد الدولي للتنس، وكت سومبات رئيس الاتحاد الآسيوي والشيخ احمد الجابر الصباح رئيس الاتحاد العربي للتنس.