العراق يدرس اعارة "المصري شريف" الى السعودية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الاثنين، أن المصري شريف مؤمن مازال مدرباً لمنتخب العراق للعبة، موضحا أنه بصدد دراسة موضوع اعارته الى نادي مضر السعودي الذي يستعد لبطولة كاس العالم للاندية.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، إن الكابتن شريف مؤمن ما زال مدرب منتخبنا الوطني حسب العقد المبرم لمدة عام كامل بينه وبين الاتحاد العراقي لكرة اليد واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .

ونفى عبد الرضا، الاخبار التي تتداول في وسائل الاعلام بشأن اتفاق مدرب منتخبنا وتوقعيه مع نادي مضر السعودي، مؤكداً ان المدرب شريف باق على راس الهرم التدريبي لمنتخبنا الوطني لكرة اليد.

واضاف ان وفد منتخبنا يغادر اليوم او غدا إلى جمهورية مصر العربية لاقامه معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي المقررة في قونيا التركية خلال اب المقبل.

واشار الى أنه تمت مفاتحة المدرب شريف مؤمن من قبل نادي مضر السعودي لتدريب فريقه بكرة اليد الذي يستعد لبطولة العالم للأندية لكرة اليد التي ستقام في وقت لاحق وذلك على سبيل الاعاره.

واوضح ان الاتحاد العراقي لم يعطي الجواب النهائي للنادي السعودي، وهو بانتظار عقد اجتماعه المقبل ودراسة الامر واتخاذ القرار بصورة نهاية بشأن منح المدرب الضوء الاخضر ام لا .