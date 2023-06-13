العراق يخفق بالتأهل الى دور نصف نهائي كأس العرب لكرة الصالات

شفق نيوز/ أخفق المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الثلاثاء، الوصول لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب بعد خسارته امام نظيره الجزائري بنتيجة 2-0 في الدور ربع نهائي البطولة مودعاً البطولة.

وجرت المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً في قاعة الأمير عبدالله بمدينة جدة السعودية.

سجل هدف الجزائر اللاعب امين بن شريف في الشرط الاول من المباراة، وسجل منتخب الجزائر هدفه الثاني في الشوط الثاني عن طريق نفس اللاعب امين بن شريف.

وتأهل المنتخب العراقي لكرة الصالات لدور ربع النهائي، أول أمس الأحد، كثاني المجموعة التي تصدرها منتخب مصر بعد فوزه في اللقاء الأخير على نظيره الموريتاني بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة الصالات للمنتخبات الوطنية.