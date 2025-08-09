العراق يخطف الفضية في بطولة القوس والسهم الآسيوية

شفق نيوز– سول

أحرز اللاعب العراقي عبد الله سعد، يوم السبت، الوسام الفضي في بطولة التحدي الآسيوية للقوس والسهم للمتقدمين، المقامة حالياً في مدينة إنجون الكورية الجنوبية.

وأشاد رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم، سعد المشهداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بالمستوى الكبير الذي قدّمه اللاعبون، مؤكداً أن البطولة شهدت منافسات شديدة وندية عالية بين المشاركين، ما يعكس تطور اللعبة في القارة الآسيوية.

وأضاف المشهداني أن منتخب العراق يواصل استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة العالم التي ستُقام أيضاً في مدينة إنجون خلال شهر آب/أغسطس الجاري، مبيناً أن الجهازين الفني والإداري يعملان بجهد لضمان جاهزية اللاعبين بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن البطولة كشفت عن بروز عدد كبير من المواهب الواعدة، الذين يمثلون الجيل الجديد من أبطال القوس والسهم في آسيا، ومن بينهم النجم عبد الله سعد، الذي يُعد من أبرز الأسماء العراقية الصاعدة في هذه الرياضة.