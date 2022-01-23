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العراق يخضع لنظام "الفقاعة" في إيران

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-23T18:43:39+0000
العراق يخضع لنظام "الفقاعة" في إيران

شفق نيوز / وصلت بعثةُ المُنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، استعداداً للمواجهةِ المرتقبة ضد صاحب الأرض والجمهور، الخميس المقبل، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفور وصولِ بعثة المنتخب، ووفقاً لتوصياتِ الاتحادِ الإيراني، وبحسب البروتوكول الصحيّ المُتبع لديهم، يمنعُ إجراء أي وحدةٍ تدريبيةٍ عند الوصولِ إلا بعد مرور (٢٤) ساعةً من إجراءِ الفحوصات.

حيث خضعت بعثةُ المنتخب العراقي، إلى إجراءِ فحوصاتِ الـ PCR ، ومن ثم الى الحجرِ في غرف فندقِ الإقامة، كما يتوجبُ على جميع أفرادِ البَعثة، عدم الاختلاط لمدة ست ساعاتٍ لغاية ظهور نتيجةِ المسحة (سالبة).

وبعد ظهور النتيجةِ يطبقُ نظام "الفقاعة"، حيث يمنعُ الاختلاطُ بأي شخصٍ خارج الفندق وبعكسه يتم حجرُ الشخص بعيداً عن الوفدِ، ولا يسمح له إلا بعد مسحتين سالبتين.

ومن المؤمل أن يخوض المنتخبُ الوطني أولَ وحدة تدريبيّة عصر يوم غدٍ الاثنين في الساعةِ الخامسة بتوقيت طهران.

وما يزال الجهازُ الفنيّ يدرس موضوعَ إضافة لاعبٍ للمنتخب الوطنيّ بمركزِ قلبِ الدفاع أو من عدمه، بعد التأكّدِ من إصابةِ اللاعب (علي فائز) بفيروس كورونا .

وتترقب بعثة المنتخب العراقي، وصول اللاعبين المحترفين غداً إلى طهران، وبأوقاتٍ مختلفةٍ على مدار اليوم، للانضمامِ إلى وفد المنتخب.

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