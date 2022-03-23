العراق يخصص ملعباً ببغداد لمبارة الامارات ويؤكد: خليجي 25 سيقام بالبصرة

شفق نيوز/ خصص الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ملعب المدينة الدولي ببغداد لمشاهدة مباراة المنتخب مع نظيره الاماراتي لتصفيات الملحق المونديالية، فيما أكد إقامة بطولة خليجي 25 في البصرة.

وقال عضو الاتحاد ، الناطق الرسمي، أحمد الموسوي، في المؤتمر الصحفي الإسبوعي للاتحادِ الذي أقيمَ اليوم، في مقرّه ببغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وفرَ جميع مُستلزمات النجاح لمنتخبنا الوطنيّ في مباراته أمام نظيره الإماراتي التي تقام غداً الخميس في ملعبِ الملك فهد بالسعوديّة في الساعةِ الثامنة مساءً".

ودعا الموسوي وسائل الإعلام كافة الى "تقديم الدعم والمُساندة للمنتخبِ الوطني قبل يومٍ من المباراة أمام الإمارات التي يحتاجُ فيها منتخبنا الفوزَ للمنافسةِ بقوةٍ على البطاقةِ الثالثة المؤهلة للملحق".

وأوضحَ الموسوي إن "الاتحاد متواصلٌ مع الجهاتِ الرياضيّة في السعودية لتأمينِ حضور جمهورنا بانسيابيةٍ عاليةٍ مع تخصيصِ نسبةٍ للجمهور الإماراتي تقدر بـ ٨% من سعةِ الملعب حسب الأنظمةِ المُتعارف عليها"، مشيراً إلى إن "افتتاح ملعب المدينة الدوليّ أمام الجمهور للدخولِ مجاناً لمشاهدة المباراة في الشاشاتِ المتواجدة بالملعب، كما سيتم تسهيلُ مهمة دخول القنواتِ الفضائيّة لتَغطية المباراة".

من جهة اخرى بيّن عضو الاتحاد، أحمد الموسوي، إن "زيارة اللجنة الخليجيّة إلى البصرةِ كانت ايجابيةً، وبطولة خليجي ٢٥ ستقامُ في البصرة، وهي زيارةٌ روتينيّة لتنظيمِ بطولةٍ مثاليةٍ، ومساعدة الاتحادِ المعني على إظهارِ البطولة بأفضل مستوى من جميعِ النواحي".