العراق يخسر ودية روسيا

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة القدم أمام مضيفه المنتخب الروسي بنتيجة 2-0 في مباراة ودية جرت مساء اليوم بمدينة بطرسبيرغ الروسية.

انتهى الشوط الاول الذي شهد اضاعة عدة فرص لكلا الفريقين لاسيما المنتخب العراقي الذي اهدر لاعبيه اربع فرص محققة للتسجيل، بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي بداية الشوط الثاني الذي كان روسياً بامتياز وسط تراجع لاعبي منتخب العراق امام الهجمات الروسية المستمرة منذ البداية، سجل منتخب روسيا هدفه الاول في الدقيقة 50 عبر اللاعب انتون ميرانشوك، وفي الدقيقة 58 جاء هدف روسيا الثاني عن طريق اللاعب سيرجي بنيايف