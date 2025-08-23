العراق يخسر أمام فلسطين بالبطولة العربية للكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

‏خسر المنتخب العراقي للكرة الطائرة للناشئين، يوم السبت، أمام نظير الفلسطيني، ضمن البطولة العربية الـ17 لمنتخبات الناشئين للكرة الطائرة الجارية بالاردن.

وخسر المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد، وجرت المباراة، في صالة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمان.

وبهذه الخسارة فقد الحصول على المركز الخامس او السادس لينتقل للعب على المراكز الترتيبية.

وسيواجه العراق، المنتخب الكويتي الذي خسر اليوم أمام الاردن 3-1، على الترتيبين السابع والثامن.

وكان المنتخب العراقي للكرة الطائرة، في فئة الناشئين، خسر يوم أمس الجمعة، أمام المنتخب الليبي 3-0 في دور الربع نهائي من البطولة العربية للناشئين، ليفقد فرصة التأهل للنصف النهائي.