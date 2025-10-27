العراق يخسر أمام السعودية ببطولة غرب اسيا لما دون 17 عاماً

شفق نيوز- عمان

خسر المنتخب الوطني العراقي للناشئين امام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 في مستهل مشوار الفريقين ضمن منافسات اتحاد غرب آسيا لمنتخبات دون (17) عاماً.

وجرت المباراة عند الساعة الثالثة عصراً على ملعب العقبة الرياضي في المملكة الاردنية الهاشمية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف دون مقابل لمنتخب العراق، وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق هدفه الوحيد، بينما اضاف السعوديون هدفهم الثاني لينتهي اللقاء لصالحهم.

ويلاقي منتخب العراق في مشواره بالبطولة منتخب فلسطين يوم الأربعاء المقبل، بينما يختتم مبارياته في منافسات الدور الأول أمام الكويت يوم الجمعة المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة سبعة منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، ضمت الأولى: العراق، السعودية، لبنان، والكويت، بينما ضمت الثانية: الأردن، سوريا، وفلسطين.

وحسب نظام البطولة، تم توزيع المنتخبات على مجموعتين، حيث يلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.