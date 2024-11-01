العراق يخسر أمام البحرين في البطولة العربية 23 للكرة الطائرة

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للكرة الطائرة، يوم الجمعة، لقاءه الأول أمام المنتخب البحريني صاحب الأرض والضيافة بثلاثة أشواط دون رد، ضمن منافسات البطولة العربية 23 للكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو الاتي ، 29-27 ، 25-23 ، 25-20.

وقص المنتخب العراقي ونظيره البحريني مساء يوم الجمعة، شريط مباريات البطولة العربية للكرة الطائرة.

ويلعب المنتخب العراقي في البطولة العربية في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلاً من تونس وعُمان والبحرين.

يذكر أن المنتخب العراقي، وصل العاصمة البحرينية المنامة يوم الأربعاء الماضي، استعداداً لخوض منافسات البطولة.