العراق يختتم مشاركته في بطولة غرب آسيا للبليارد بأحد عشر وساماً ملوناً

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق للبليارد والسنوكر، أحد عشر وساماً ملوناً في منافسات بطولة غرب آسيا التي اختتمت فعالياتها مؤخراً في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة 12 منتخباً هي: البحرين أ ، البحرين ب ، العراق، الكويت، قطر، الإمارات، السعودية، عمان، الأردن، اليمن، إيران، لبنان.

وبلغت حصيلة العراق في اختتام المنافسات أحد عشر وساماً بواقع وسام ذهبي وأربعة فضية وستة نحاسية، وأحرز الوسام الذهبي اللاعب أمير علي في فعالية عشر كرات بليارد.

أما الأوسمة الفضية فقد حققها اللاعبون محمد قصي وعلي جليل وعبدالله محمد (وسامين)، فيما توج بالأوسمة النحاسية كل من أمير علي وغازي عدنان ومحمد قصي (وسامين) وقاسم حسين (وسامين).

وأشاد رئيس الاتحاد العراقي للبليارد والسنوكر شمس الدين عبد العال، بالتنظيم الناجح والمميز للبطولة والمستويات الكبيرة التي ظهرت بها المنتخبات المشاركة في منافسات غرب آسيا التي شهدت ندية وإثارة كبيرتين.