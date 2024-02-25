العراق يختتم مشاركته بوسام نحاسي والهند تهيمن على أوسمة كأس آسيا (صور)

شفق نيوز/ اكتفت منتخبات العراق لفعاليات "القوس والسهم"، بالوسام النحاسي الذي أحرزته لاعبات مسابقة فرقي "القوس المركب" بعد أن أخفق منتخب "القوس المحدب" للرجال والنساء في إضافة وسام نحاسي في ختام منافسات بطولة كأس آسيا المرحلة الأولى، يوم الأحد، التي احتضنتها العاصمة بغداد للمدة من 20 - 25 من شهر شباط الجاري، بمشاركة 22 دولة.

وخسر منتخب العراق النسويّ المؤلف من (فرح علاء وغزوة إسماعيل وهدى ازاد) أمامَ منتخب بنغلاديش صفر - 6 بواقع "30-51 ،31-53، 28-50" الذي أحرز الوسام النحاسي للقوس المحدب فرقي.

وأضاف المنتخب الهندي الوسام الذهبي الثالث في البطولة بفوزه في هذه الفعالية على المنتخب الأوزبكي بصعوبة 5-4 بواقع " 55-49، 50 - 52 ، 46 -52 ، 55-49".

وفشل منتخب العراق للرجال في القوس المحدب في مجاراة المنتخب الأوزبكي الذي أحرز الوسام النحاسي، بتغلبه 6- صفر بواقع "55-42، 54-27، 52-44".

وواصلت المنتخبات الهندية سيطرتها على الأوسمة في البطولة بحصد منتخب الرجال الوسام الذهبي الرابع في فعالية القوس المحدب، بتغلبه على منتخب بنغلاديش الذي اكتفى بالفضية بنتيجة 6-2 بواقع "56-53، 57-53، 54-49، 54-55".

وضمن منافسات الزوجي المختلط للقوس المحدب أحرزت أوزبكستان الوسام النحاسي، بفوزها على منتخب قطر 6-صفر بواقع "40-23، 35- 22، 36-22".

ونالت الهند الوسام الذهبي الخامس في البطولة، بفوزها على منتخب بنغلاديش 6-صفر بواقع 37-32، 38-35، 37-32، كما أحرزت أمس السبت وساميين ذهبيين، فيما نالت إيران ذهبية واحدة في منافسات القوس المركب.