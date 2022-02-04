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العراق يختار الأردن ارضاً مفترضة لمواجهة الإمارات في تصفيات كأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-04T09:40:05+0000
العراق يختار الأردن ارضاً مفترضة لمواجهة الإمارات في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، محمد عماد، يوم الجمعة، اختيار الأردن أرضاً مفترضة للقاء الإمارات، فيما أشار إلى أن سوريا اختارت الإمارات أرضا لها لمواجهة المنتخب، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

وذكر عماد، لوكالة شفق نيوز، أن "العراق طلب أن تكون العاصمة الأردنية عمان أرضاً مفترضة للمنتخب الوطني بلقائه أمام الإمارات في الرابع والعشرين من شهر آذار المقبل.

وأضاف أن "مباراة المنتخب أمام مضيفه السوري المقررة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، فقد شهدت تحديد الاتحاد السوري الإمارات أرضاً مفترضة له".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر إعفاء بتروفيتش من مهمة تدريب المنتخب، وقرر تسمية مدرب محلي لقيادة المنتخب خلال المواجهتين الأخيرتين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، خلال أسبوع.

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