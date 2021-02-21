سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يخاطبُ الكويت لخوض مباراة ودية

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-21T15:20:10+0000
العراق يخاطبُ الكويت لخوض مباراة ودية

شفق نيوز/ خاطبت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، يوم الاحد، الاتحاد الكويتي لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية الشهر المقبل.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها خاطبت الاتحاد الكويتي لكرة القدم لخوض مباراة ودية مع المنتخب العراقي نهاية اذار المقبل ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وأوضحت الهيئة أنها أرسلت اليوم،  كتاباً رسمياً إلى الاتحاد الكويتي، يتضمن إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني للفترة من الثاني والعشرين من الشهر المقبل ولغاية الواحد والثلاثين من الشهر نفسه، على أن يلاقي أسود الرافدين الأزرق الكويتي وديا في الثلاثين من اذار  ضمن أيام (الفيفا دي).

وتأتي مخاطبة الجانب الكويتي لخوض المباراة الودية، بعد الزيارة التاريخية للأزرق الكويتي إلى محافظة البصرة الشهر الماضي وملاقاة المنتخب العراقي ودياً على ملعب جذع النخلة، في المباراة التي تركت أثرا طيبا لدى الجمهور العراقي.

related

وفد منتخب الكويت يجري مسحات كورونا استعداداً للقاء العراق. صور

Date: 2021-01-23 13:37:03
وفد منتخب الكويت يجري مسحات كورونا استعداداً للقاء العراق. صور

القطري سلام فلاحي يقود لقاء العراق والكويت الودي

Date: 2021-01-24 08:40:44
القطري سلام فلاحي يقود لقاء العراق والكويت الودي

رئيس الاتحاد الآسيوي يعتذر عن الحضور إلى البصرة وانفانتينو لم يحسم أمره

Date: 2021-01-24 13:00:47
رئيس الاتحاد الآسيوي يعتذر عن الحضور إلى البصرة وانفانتينو لم يحسم أمره

الأسباني كاراسكو يختار تشكيلة المنتخب الكويتي لودية أسود الرافدين

Date: 2021-01-25 06:02:16
الأسباني كاراسكو يختار تشكيلة المنتخب الكويتي لودية أسود الرافدين

المايسترو: المنتخب العراقي ساهم في تطوير الكرة الخليجية ومبارياتنا مع الكويت لها طعم خاص

Date: 2021-01-26 13:04:05
المايسترو: المنتخب العراقي ساهم في تطوير الكرة الخليجية ومبارياتنا مع الكويت لها طعم خاص

التطبيعية تقرر بث مباراة العراق والكويت مجاناً لكل القنوات

Date: 2021-01-26 13:08:38
التطبيعية تقرر بث مباراة العراق والكويت مجاناً لكل القنوات

العراق يجري "بروفة" لإستضافة خليجي البصرة

Date: 2021-01-18 13:50:34
العراق يجري "بروفة" لإستضافة خليجي البصرة

المنتخب العراقي يختتمُ تحضيراته لمباراة الكويت الودية.. صور

Date: 2021-01-26 17:24:10
المنتخب العراقي يختتمُ تحضيراته لمباراة الكويت الودية.. صور