العراق يخاطبُ الكويت لخوض مباراة ودية

شفق نيوز/ خاطبت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، يوم الاحد، الاتحاد الكويتي لخوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية الشهر المقبل.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها خاطبت الاتحاد الكويتي لكرة القدم لخوض مباراة ودية مع المنتخب العراقي نهاية اذار المقبل ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وأوضحت الهيئة أنها أرسلت اليوم، كتاباً رسمياً إلى الاتحاد الكويتي، يتضمن إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني للفترة من الثاني والعشرين من الشهر المقبل ولغاية الواحد والثلاثين من الشهر نفسه، على أن يلاقي أسود الرافدين الأزرق الكويتي وديا في الثلاثين من اذار ضمن أيام (الفيفا دي).

وتأتي مخاطبة الجانب الكويتي لخوض المباراة الودية، بعد الزيارة التاريخية للأزرق الكويتي إلى محافظة البصرة الشهر الماضي وملاقاة المنتخب العراقي ودياً على ملعب جذع النخلة، في المباراة التي تركت أثرا طيبا لدى الجمهور العراقي.