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العراق يحل خامساً باختتام بطولة آسيا للاحداث بالمصارعة الرومانية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-03T11:53:28+0000
العراق يحل خامساً باختتام بطولة آسيا للاحداث بالمصارعة الرومانية

شفق نيوز/ حصل المنتخب العراقي بالمصارعة، يوم الأحد، على المركز الخامس باختتام بطولة آسيا للأحداث بالمصارعة الرومانية في البحرين.

وأحرز المنتخب الايراني المركز الأول يليه كازاخستان بالمركز الثاني والهند بالمركز الثالث.

وقال شعلان عبد الكاظم رئيس الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز إن "مصارعينا حصلوا في النزالات الفردية على نتائج جيدة بعد أن أحرز 3 مصارعين المركز الرابع في حين حل 4 أخرين بالمركز الخامس..

واضاف، ان "هذه النتائج تعد جيدة قياسا بقوة الفرق المنافسة التي تحتل مراكز الصدارة على الصعيد القاري".

وأوضح عبد الكاظم، أن "المصارعين العراقيين قد ظهروا بمستوى متميز في هذه البطولة بعد الأداء الرائع والإمكانيات العالية التي يتمتعون بها قياسا بفترة الإعداد التي لم تكن بالطويلة".

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