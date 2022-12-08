العراق يحقق 41 وساماً ملوناً في ختام بطولة آسيا للقوة البدنية بدبي

شفق نيوز/ أحرز المنتخب العراقي للناشئين المركزين الثاني والرابع في فئة الشباب ببطولة آسيا للقوة البدنية التي اختتمت الخميس في العاصمة الإماراتية دبي بمشاركة نحو 700 لاعب يمثلون 34 دولة، ورفع منتخب العراق رافعا حصيلته الى 41 وساما بواقع 15 ذهب و17 فضة و9 اوسمة من النوع البرونزي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوة البدنية صلاح فتاح لوكالة شفق نيوز؛ ان "المشاركة العراقية كانت ناجحة ومميزة بنتائجها الكبيرة رغم سوء التحكيم الذي رافق نزالات البطولة وكان سببا في حرمان لاعبينا بحصد المزيد من اوسمة التفوق خاصة في فئة الشباب الذي احتل المركز الرابع فيما حل منتخبنا الوطني للناشئين على المركز الثاني فرقيا".

واضاف، ان "النتائج الكبيرة التي سجلها لاعبي العراق في البطولة القارية تعد إنجازا باهرا للعبة خاصة وللرياضة العراقية عامة".

وأكد صلاح، أن "البطولة شهدت تنافسا قويا وتحديا كبيرا بين لاعبي المنتخبات المشاركة معربا عن سعادته بإحراز منتخب الناشئين المركز الثاني"، مبينا ان "الانجاز يعد حافزا للمواصلة بذات النهج وتكرار المنجز في البطولات المقبلة من خلال المحافظة على التدريبات للظهور بمستويات تليق بمكانة العراق".

يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عقد اجتماعا على هامش بطولة اسيا بحضور جميع الأعضاء وتمت الموافقة على احتضان المملكة العربية السعودية حق استضافة بطولة غرب آسيا خلال النصف الثاني من العام المقبل.

يشار الى ان بطولة آسيا التي احتضنتها مدينة دبي الاماراتية انطلقت يوم الأحد الماضي بمشاركة نحو 700 لاعب يمثلون 34 دولة بينها ثمان دول عربية.