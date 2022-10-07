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العراق يحقق 17 وساماً ويفوز برئاسة الاتحاد العربي لـ"الكانوي والكاياك"

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-07T11:04:39+0000
العراق يحقق 17 وساماً ويفوز برئاسة الاتحاد العربي لـ"الكانوي والكاياك"

شفق نيوز / حقق المنتخب العراقي للكانوي والكاياك، أوسمة عديدة في بطولة العرب الحادية عشرة، باللعبة التي أختتمت منافساتها في مصر.

وشارك في البطولة، 15 منتخباً عربياً هي العراق ومصر وتونس والجزائر والمغرب واليمن والكويت والسعودية والإمارات وفلسطين والسودان وجيبوتى والصومال وليبيا.

وحقق جذافو العراق، في سباقات 500 متر، تسعة أوسمة بواقع أربعة ذهبية وثلاثة فضية ووسامين نحاسيين.

وفي سباقات 200 متر، حقق جذافو العراق، ثلاثة أوسمة ذهبية وأربعة فضية ووسام نحاسي واحد، ليكون المجموع سبعة ذهبية وسبعة فضية وثلاثة نحاسية.

وفي سياق ذي صلة، فاز رئيس الاتحاد العراقي للعبة، ماجد صالح بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، في المؤتمر الانتخابي الذي عقدته الجمعية العامة للاتحاد العربي على هامش البطولة.

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