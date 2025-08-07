العراق يحقق أول فوز ببطولة مصر الدولية للناشئين بالاسكواش

شفق نيوز- بغداد

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس، انطلاق بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات بملعب نادى مدينتى الرياضي للإسكواش، والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ويشارك في البطولة 23 دولة وأكثر من 500 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية والأجنبية، في أجواء تنافسية مميزة ومليئة بالحماس.

وبين رئيس الاتحاد العراقي للاسكواش علي جهاد، في بيان ورد شفق نيوز، إن "الاتحاد وبدعم ومباركة من اللجنة الاولمبية الوطنية بكر باعداد خطط طويلة الأمد للتوسع بقاعدة اللعبة وتأهيل فرق الفئات العمرية في معسكرات داخلية وخارجية فضلا عن المشاركات التي تسهم في تطور مستوى اللاعبين".

جدير بالذكر أن وفد المنتخب العراقي للناشئين المشارك في بطولة مصر الدولية للناشئين، ويتألف من خمسة لاعبين هم: علي ايلاف وحيدر وضاح في فئة تحت 17 عاما، وقسور ظافر في فئة تحت 13 عاما، وحسن علي وجعفر علي وأمير علي في فئة تحت 11 عاما، باشراف المدرب حسين هاشم.

هذا وشهد اللقاء الاول، لمنتخبنا الوطني فوز اللاعب جعفر علي فئة تحت 11 عاما، على اللاعب بدر راشد من الكويت بثلاثة اشواط مقابل لاشيء والتأهل للدور الثاني.

وتعد هذه البطولة من البطولات الكبرى التي ينظمها الاتحاد المصري للاسكواش، ويرأس الوفد نائب رئيس الاتحاد السيد فراس الدباغ، ويضم أيضا إداري الوفد علي عطية والحكم جاسم محمد نور.