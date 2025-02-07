العراق يحقق أول انتصار له في بطولة آسيا لكرة القدم "فاقدي الأطراف"

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي لكرة القدم (فاقدي الأطراف) يوم الجمعة، على نظيره البنغلاديشي، بنتيجة 6-0 في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا لفاقدي الأطراف، التي تستضيفها بنغلاديش.

وتستضيف بنغلادش بطولة كأس آسيا لفاقدي الأطراف، للفترة من 7 - 12 شباط الحالي.

وكان وفد المنتخب العراقي لكرة القدم (فاقدي الأطراف)، قد غادر بغداد الأربعاء الماضي، متوجهاً إلى بنغلاديش، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا.

يشار إلى أن المنتخب العراقي دخل معسكراً تدريبياً قبل البطولة في بغداد، وسبق معسكر بغداد، آخر في دهوك.