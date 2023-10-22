العراق يحقق وسام نحاسي في بطولة قطر الدولية بالتايكواندو

شفق نيوز/ حقق لاعب نادي زاخو والمنتخب العراقي سراج عبدالسلام الوسام النحاسي في بطولة قطر الدولية للتايكواندو .

وقال رئيس الاتحاد العراقي محمود عباس اللامي لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق شارك بناديي زاخو وامانة بغداد، وخرج بحصيلة وسام نحاسي واحد حققه لاعب زاخو والمنتخب العراقي سراج عبد السلام بعد ان جاء بالمركز الثالث".

واضاف ان "البطولة اقيمت بصالة علي بن حمد العطية بالسد في قطر وتستمر حتى يوم غد الاثنين على مدار 3 أيام متتالية، بمشاركة قرابة 887 لاعبا ولاعبة مقسمون على 4 فئات يمثلون 41 دولة".

واشار الى ان "بطولة قطر المفتوحة الثالثة تعد مصنفة G1 دوليا وتقام للمنتخبات والاندية الراغبة بالمشاركة لكلا الجنسين، وهي مفتوحة ويحق لأي نادي أو منتخب المشاركة فيها"، مبينا ان "مشاركة العراق اقتصرت على ناديي زاخو وامانة بغداد اللذين يضمان لاعبين من المنتخب الوطني العراقي".