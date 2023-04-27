العراق يحقق وساماً نحاسياً في بطولة آسيا للكانوي للشباب

شفق نيوز/ حقق الجذّاف العراقي الشاب أحمد قيس وساماً نحاسياً، يوم الخميس، في بطولة آسيا لسباقات الكانوي للشباب المتواصلة منافساتها في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكانوي، ماجد صالح، لوكالة شفق نيوز، ان "اللاعب احمد قيس حلّ ثالثاً في سباق 500 متر فردي لزوارق الكاياك بعد منافسيه الأوزبكستاني والقرغيزستاني".

واعرب صالح عن شكره لرئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي وزملائه في المكتب التنفيذي لرعايتهم اتحاده الذي ارتقت نتائجه للمستوى القاري.

وكان منتخب العراق للكانوي قد حقق 37 وساما ملوناً في البطولة العربية الاخيرة التي اقيمت في جمهورية مصر العربية.