العراق يحقق إنجازاً قارّياً في بطولة آسيا لـ"البومسى" الباراتايكوندو

شفق نيوز- بغداد

حقق المنتخب العراقي الباراتايكوندو، يوم الخميس، إنجاز مهماً للرياضة البارالمبية العراقية بعد حصول منتخب للبومسى، على المركز الثالث فرقياً في بطولة آسيا للبومسى، وسط منافسة قوية بين نخبة المنتخبات الآسيوية.

وجاء هذا الإنجاز بعد تألق اللاعبتين العراقيتين، قصران محمد عليوي التي توجت بالمركز الأول وحصلت على الوسام الذهبي، وعذراء علي التي حلت بالمركز الثاني وحصدت الوسام الفضي.

كما حصلت اللاعبة العراقية عذراء علي، على جائزة أفضل روح قتالية تقديراً لعطائها المميز وإصرارها الكبير خلال منافسات البطولة.

وشارك المنتخب العراقي للباراتايكوندو، في بطولة آسيا للباراتايكوندو للقتال والبومسي، المصنفة بأربع نجوم والمدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للتايكوندو، والتي تقام في مدينة كوتشينغ الماليزية خلال الفترة من 31 تموز الخالي ولغاية 1 آب 2025.