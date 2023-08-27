العراق يحقق نتائج متقدمة في بطولة آسيا لبناء الأجسام

شفق نيوز/ أفاد رئيس اتحاد بناء الاجسام العراقي فائز عبد الحسن ان لاعبي منتخب العراق حصدوا اوسمة البطولة الآسيوية المقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة مختلف الدول العربية والآسيوية.

وكشف عبد الحسن لوكالة شفق نيوز؛ نتائج منتخب العراق بفعالية كلاسيك فيزيك في بطولة اسيا والتي اسفرت نتائج الفئة الاولى عن حصول اللاعبين ، زيد العبيدي المركز الثاني وأحمد جابر المركز الرابع وعلي احمد كاري المركز الخامس.

واضاف ان نتائج الفئة الثانية أسفرت عن حصول اللاعب؛ امير صباح المركز الاول، وامير جاسم المركز الثالث وعزيز كمال المركز الرابع وعقيل حسن المركز الخامس وعلي احمد مهدي المركز السادس.

وتابع أن الفئة الثالثة أسفرت عن حصول اللاعبين، وحيدر محمد المركز الثاني وبكر يحيى المركز الثالث، ولوي منهل المركز الخامس وأحمد جمال المركز السادس.

وأشار عبد الحسن إلى أن الفئة الرابعة اسفرت عن حصول اللاعبين، علي قاسم المركز الثاني وحمزة إبراهيم المركز الثالث واحمد عبد الستار المركز الرابع وعلي هادي المركز السادس.