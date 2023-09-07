العراق يحقق نتائج جيدة في البطولة العربية للكيك بوكسينغ

شفق نيوز/ أحرز لاعبو المنتخب العراقي للكيك بوكسينغ، يوم الخميس، نتائج جيدة في البطولة العربية الرابعة عشر التي انطلقت في محافظة السليمانية.

وقال مدير إعلام الاتحاد العراقي للكيك بوكسينغ، غازي شايع لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج اليوم الأول أسفرت عن تألق واضح للاعبي المنتخب العراقي لنظامي اللعبة، ففي نظام الـK1 وفاز اللاعب العراقي حسين محمد على لاعب مصري بوزن 54كغم، كما فاز حسين نعيم بوزن 57كغم على لاعب أردني، وكذلك تفوق وريا خالد على لاعب جزائري بوزن 67كغم، وأيضاً تغلب اللاعب وسام جعفر على لاعب أردني بوزن 75كغم".

وأضاف "اللاعب العراقي كرار سالم خسر من لاعب مغربي بوزن 81كغم في نظام Full contact، وفاز اللاعب العراقي حسين نصيف بوزن 51كغم على لاعب أردني، كما فاز العراقي حسين سعد بوزن 54على لاعب مصري، وفاز أيضاً العراقي يوسف عبد النبي بوزن 36كغم على لاعب أردني".

وتابع شايع "وفاز أيضاً اللاعب العراقي علي طالب بوزن 91كغم على لاعب أردني، فيما خسر اللاعب العراقي محمد مطر بوزن 57كغم من لاعب أردني، وخسر اللاعب العراقي علي حسن من لاعب أردني بوزن 86كغم ، وخسر اللاعب العراقي مرتضى علي أمام لاعب مصري، وخسر أيضاً مسلم عقيل من لاعب مغربي بوزن 71كغم، وخسر زانه صالح أمام لاعب أردني بوزن 67كغم".

بدوره قال الأمين العام للاتحاد العربي للكيك بوكسينغ، وصفي الشوابكة "نحن في سعادة بتواجد الأشقاء العرب في العراق، فقد نجح العراق في احتضان هذه البطولة التي تعد من أقوى البطولات التي يقيمها الاتحاد العربي، مثلما نجح في احتضان البطولة السابقة التي كانت في دهوك عام 2021 وحصوله على المركز الأول، وزاد من تألقه بحصوله على البطولة للمرة الثانية في سوريا ويسعى في هذه البطولة للحصول على اللقب الثالث ونتمنى للجميع الموفقية في هذا الحدث العربي الرائع".