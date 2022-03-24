سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحقق فوزاً مستحقاً على الإمارات ويقترب من حصد بطاقة الملحق

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-24T18:56:45+0000
العراق يحقق فوزاً مستحقاً على الإمارات ويقترب من حصد بطاقة الملحق

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي من خطف ثلاث نقاط مهمة من نظيره الإماراتي بعد تحقيق الفوز بهدف وحيد دون رد ليقترب من خطف نصف بطاقة الملحق المؤهل لكأس العالم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف وشهد الشوط عدم احتساب حكم اللقاء ركلتي جزاء واضحة للمنتخب العراقي.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب العراقي من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب حسين علي.

ورفع العراق رصيده للنقطة 8 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الإمارات عند النقطة 9 بالمركز الثالث. 

وضيف المنتخب العراقي نظيره الإماراتي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان من المفترض اقامة المباراة في ملعب المدينة الدولي في بغداد، قبل أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً بتغيير الملعب، لدواعٍ أمنية.

related

لاعبون سابقون يصفون مجموعة المنتخب العراقي بـ"الفرصة التي لن تعوض"

Date: 2021-07-01 09:49:03
لاعبون سابقون يصفون مجموعة المنتخب العراقي بـ"الفرصة التي لن تعوض"

اعتذار مفاجئ لمهاجم المنتخب العراقي والاتحاد "مصدوم"

Date: 2019-09-30 17:38:08
اعتذار مفاجئ لمهاجم المنتخب العراقي والاتحاد "مصدوم"

اليوم.. السماح للجمهور بحضور مباراة العراق والامارات وإقبال جماهيري عراقي كبير

Date: 2021-10-12 10:46:03
اليوم.. السماح للجمهور بحضور مباراة العراق والامارات وإقبال جماهيري عراقي كبير

عند الثامنة مساءً.. الانظار تتجه صوب الرياض وشهد يكشف عن "الكتيبة العراقية"

Date: 2022-03-24 15:27:08
عند الثامنة مساءً.. الانظار تتجه صوب الرياض وشهد يكشف عن "الكتيبة العراقية"

كاتانيتش يعول على "واقعية كبيرة" بلقاء ايران ويكشف اختلاف اللعب بالبصرة

Date: 2019-11-13 14:12:54
كاتانيتش يعول على "واقعية كبيرة" بلقاء ايران ويكشف اختلاف اللعب بالبصرة

باسل كوركيس: لم أبلغ بقرار استبعادي من المنتخب وادفوكات لم يستدع أي لاعب لحد الآن

Date: 2021-09-13 11:26:01
باسل كوركيس: لم أبلغ بقرار استبعادي من المنتخب وادفوكات لم يستدع أي لاعب لحد الآن

منتخب العراق يسحق كمبوديا بتصفيات كأس العالم

Date: 2019-10-15 16:21:12
منتخب العراق يسحق كمبوديا بتصفيات كأس العالم

وفد المنتخب العراقي يشكك بالفحوصات الايرانية ويطالب بإعادة مسحة كورونا

Date: 2022-01-24 08:09:05
وفد المنتخب العراقي يشكك بالفحوصات الايرانية ويطالب بإعادة مسحة كورونا