العراق يحقق فضية في دورة الألعاب الآسيوية برفع الاثقال البارالمبي

شفق نيوز/ افتتح الرباع العراقي مسلم عقيل أوسمة الدورة الآسيوية للبارالمبية العراقية في دورة الألعاب الآسيوية لفعالية رفع الأثقال .

وقال مدير اعلام البارالمبية هشام السلمان، لوكالة شفق نيوز لقد تمكن الرباع العراقي مسلم عقيل ذو العشرين عاماً ان يحقق الوسام الفضي بوزن 49 كغم في فعالية رفع الأثقال البارالمبي .

وأضاف، لقد حقق رباعنا مسلم رقما مقداره ( 173 كغم ) في الدورة الاسيوية المقامة حاليا في الصين وذلك في المحاولة الثالثة بعد ان اخفق في الرفعتين الأولى والثانية .

واكد ان رباعنا مسلم عقيل لم يستطع من تحطيم الرقم العالمي في المحاولة الرابعة (لوزن 184كغم )، مبينا ان الرقم العالمي هو 182 باسم الرباع الأردني عمر كراده.

ويشارك العراق في الدورة الاسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، بـ 12 اتحاداً وهي : رفع الأثقال والتايكوندو وألعاب القوى و البوتشيا والرماية والقوس والسهم وكرة الهدف وتنس الطاولة والريشة والسباحة والتنس البارالمبي والمبارزة .

وتألفت البعثة من (84) شخصاً بين لاعبين ولاعبات ومدربين وإداريين وحكام وإعلاميين، كما يرافق الوفد رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد ، وفرست شالي رئيساً للبعثة العراقية .

يذكر أن اللجنة البارالمبية العراقية كانت قد شاركت في جميع الدورات الآسيوية السابقة وآخرها في الدورة الآسيوية التي أقيمت بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا وذلك عام 2018.