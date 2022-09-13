العراق يحقق ستة أوسمة في تجمع كأس آسيا بالتجذيف للمتقدمين

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي بالتجذيف ستة أوسمة في تجمع كأس آسيا باللعبة والذي اختتمت منافساته في العاصمة الايرانية طهران.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتجذيف عبدالسلام خلف، لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي نال وساماً فضياً واحداً حققه الجداف محمد رياض في سباق 1000 متر للفردي الخفيف، تبعته خمسة أوسمة نحاسية.

وأضاف خلف، ان رياض حقق أيضاً الوسام النحاسي في سباق 1000 متر للفردي الثقيل، فيما تمكن الثنائي بكر شهاب ومحمد رياض من تحقيق الوسام النحاس لسباق 1000 متر للزوجي الثقيل.

واوضح ان الثنائي محمد كريم وهيمن ثامر حققا الوسام النحاسي لسباق 500 متر زوجي كما نال بكر شهاب الوسام النحاسي لسباق 500 متر فردي ليختم الجذاف عز عبد السلام الحصيلة العراقية بتحقيق الوسام النحاسي لسباق 500 متر فردي خفيف.