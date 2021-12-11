العراق يحقق ذهبيته الاولى في بطولة العرب بالمبارزة

شفق نيوز/ شهدت نتائج اليوم الثاني للبطولة العربية للمبارزة للنساء و الرجال لليوم الثاني في محافظة السليمانية بقاعة نادي السليمانية الرياضي و التي ينظمها الاتحاد المركزي للعبة بالتعاون مع الاتحاد العربي بمشاركة ٩ دول عربية.

وحقق العراق وسامه الذهبي الأول بفعالية سيف المبارزة فرقي للرجال وتعد المرة الاولى في تاريخه يحقق فيها المركز الاول بهذه الفئة بعد أن تمكن المنتخب العراقي من تحقيق فوز مثير جدا على المنتخب الكويتي بنتيجة 45-36، فيما احتل المنتخب السوري المركز الثالث.

و ضيع لاعب المنتخب العراقي علاء حسين فرصة حصد المركز الأول رغم تقدمه بفارق خمس نقاط حين فرط بتقدمه امام لاعب المنتخب الكويتي عبد العزيز الشطي الذي قلب تأخره الى فوز مهم حصد من خلاله المركز الأول تاركا للعراق المركز الثاني.

وفي منافسات النساء في فعالية السيف العربي؛ تمكن المنتخب العراقي من تحقيق فوز رائع على المنتخب السوري بنتيجة 45 -32 فيما حققت فتيات سوريا المركز الأول في فعالية سيف المبارزة بعد الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 45 - 24 وحلت لاعبات فلسطين بالمركز الثالث.