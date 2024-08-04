العراق يحقق ثمانية أوسمة في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للجوجيتسو، يوم الأحد، عن حصول العراق على ثمانية أوسمة في ختام بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.

وذكر مخلص حسن لوكالة شفق نيوز، أن البطولة شهدت مشاركة 171 لاعباً ولاعبة من تسع دول، وهي العراق وسوريا وفلسطين والسعودية والإمارات والبحرين وقطر ولبنان، بالإضافة إلى البلد المنظم، الأردن.

وأضاف حسن أن الأوسمة التي حققها العراق تضمنت ميدالية ذهبية واحدة، وثلاث ميداليات فضية، وأربع ميداليات برونزية.

وأكد حسن أن الاتحاد العراقي للجوجيتسو سيشارك أيضًا في الدورة الآسيوية القادمة التي ستقام في بانكوك في تشرين الثاني المقبل.