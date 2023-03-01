العراق يحقق اول فوز له في نهائيات كأس آسيا للشباب على حساب نظيره الاندنوسي

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي لكرة القدم على نظيره الاندونيسي، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً لعام 2023.

وجاء هدف منتخب شباب العراق الاول في مرمى اندونيسيا عن طريق اللاعب حيدر عبد الكريم في الدقيقة 27 من زمن المباراة، وقبل نهاية الشوط الاول أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه لاعب منتخب العراق شربل امين لضربه اللاعب الإندونيسي متعمداً اثناء سير اللقاء، ليكمل المنتخب المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للمنتخب العراقي اضاعها عبد الرزاق قاسم في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وقبل نهاية اللقاء بلحظات سجل محمد جميل هدفاً ثانياً للعراق في الدقيقة 90 +5.

وجرت المباراة في الساعة الثالثة من بعد الظهر حسب توقيت بغداد، في ملعب لوكوموتيف، وهي المباراة الاولى في البطولة لمنتخبي العراق واندونيسيا للشباب.

ويلاقي منتخب شباب العراق اصحاب الارض والجمهور منتخب اوزبكستان السبت المقبل المصادف الرابع من اذار/ مارس الجاري في الساعة الخامسة عصرا في ملعب ميلي، بينما يلاقي منتخب سوريا الثلاثاء المصادف السابع من الشهر الجاري، في ملعب لوكوموتيف بتمام الساعة الخامسة عصراً.