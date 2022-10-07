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بثلاثية نظيفة.. العراق يفوز على البحرين في تصفيات آسيا للناشئين

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-07T14:57:07+0000
بثلاثية نظيفة.. العراق يفوز على البحرين في تصفيات آسيا للناشئين

شفق نيوز/ حقق منتخب ناشئة العراق الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً .

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني سجل منتخب العراق هدفه الأول في مرمى نظيره البحريني عن طريق اللاعب علي اكبر طاهر في الدقيقة 48، وسجل ناشئة العراق هدف ثاني في مرمى نظيره البحريني عن طريق اللاعب باوان ستار في الدقيقة 70 وجاء الهدف الثالث للعراق عن طريق امير جواد.

جرت المباراة في الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة على ملعب السلطان قابوس في بوشر بالعاصمة العُمانية مسقط.

وكان منتخب العراق للناشئين تعادل مع نظيره اللبناني سلبياً من دون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي ، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً.

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