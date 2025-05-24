العراق يحقق انجازاً كبيراً ببطولة التنس العربية في مصر

شفق نيوز/ اختُتمت منافسات البطولة العربية الرابعة لتنس الرواد التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، في الثامن عشر من أيار الجاري، بمشاركة واسعة من لاعبي الدول العربية، حيث سجّل لاعبو منتخب العراق للرواد حضوراً لافتاً ونتائج متميزة أكدت تطور مستوى اللعبة في البلاد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي العراق قدّموا أداءً رائعاً خلال البطولة، وتمكنوا من الفوز على لاعبين يمتلكون مستويات عالية"، مضيفاً أن "النتائج كانت مثمرة وشاملة لمختلف الفئات العمرية المشاركة".

وجاءت نتائج المنتخب العراقي على النحو التالي:

المركز الأول في فئة الزوجي المختلط: اللاعب عدي أحمد جهاد (العراق) بالشراكة مع سهام الشعبوثي (تونس).

المركز الثالث لفئة 55 فردي رجال: اللاعب عدي أحمد جهاد.

المركز الثاني لفئة 35 فردي رجال: اللاعب فيصل محمد.

المركز الأول لفئة 30 فردي رجال: اللاعب حيدر رائد.

وأشار إلى أن "اللاعبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، قد نالوا بطاقات مشاركة مجانية في خمس بطولات دولية للرواد تقام في مصر على مدى عام، إلى جانب إعفاء كامل من رسوم المشاركة، ما يعد حافزاً إضافياً لمواصلة تطوير مستواهم والمنافسة على الصعيد الدولي".

كما أكد العگيلي، أهمية مشاركة العراق في بطولات الاتحاد العربي، باعتبارها محطة أساسية للعودة إلى منصات التتويج العربية، ومرحلة تمهيدية للظهور بقوة على الساحة الدولية والعالمية.