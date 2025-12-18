العراق يحقق انتصارين مهمين بمستهل بطولة النخبة العربية للتنس في البحرين

شفق نيوز - بغداد / المنامة

حقق لاعبو المنتخب العراقي للتنس، اليوم الخميس، بداية جيدة في اليوم الأول من مشاركتهم ببطولة النخبة العربية المقامة في دولة البحرين .

وقال رئيس اتحاد التنس سيف العكيلي لوكالة شفق نيوز، "لقد تمكن لاعب منتخبنا (مزن هيمن) فئة 16 سنة ، من الفوز على لاعب منتخب البحرين بنتيجة 7-5 و 6-2، مسجلاً بداية قوية للمنتخب العراقي".

واضاف ان "لاعب منتخبنا (فيصل خالد) بنفس الفئة حقق فوزاً كبيراً على نظيره البحريني عبدالرحمن بنتيجة 6-1 و 6-1، ليضيف الانتصار الثاني للمنتخب".

وتابع العكيلي "بالمقابل خسر لاعب المنتخب الوطني للرجال، عبد الله علي حاتم ، أمام اللاعب اللبناني فادي بيدان المصنف رقم 70 عالمياً في فئة الشباب و 1200 في تصنيف ATP، بنتيجة 7-5 و 6-2 ، بعد ان كانت لديه فرصة حقيقية للفوز بالمجموعة الاولى".

واختتم رئيس الاتحاد بالقول ان هذه النتائج الايجابية تعكس مستوى لاعبي المنتخب العراقي وتؤكد قدرتهم على تقديم أداء متميز في المراحل المقبلة من البطولة.