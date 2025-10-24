العراق يحقق انتصاره الأول في بطولة غرب آسيا لكرة قدم قصار القامة

شفق نيوز- بغداد

تمكن المنتخب العراقي البارالمبي لكرة القدم، يوم الجمعة، من الفوز على نظيره اللبناني بعشرة أهداف مقابل هدف ​في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لقصار القامة.

وانطلقت بطولة غرب أسيا اليوم الجمعة، في العاصمة الأردنية عمّان، وتستمر لغاية 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتشارك في البطولة إلى جانب منتخب العراق، منتخبات الأردن ولبنان وسوريا، وتقام المنافسات ضمن فعاليات اليوم العالمي لقصار القامة.

ويخوض المنتخب العراقي مباراته الثانية ضمن المنافسات ذاتها يوم غد السبت أمام منتخب سوريا.