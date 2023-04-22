العراق يحقق المركز الأول في منافسات بطولة تركيا الدولية الثانية للتنس البارالمبي لفردي الرجال

شفق نيوز/ توج اللاعب العراقي حسين حامد، بالمركز الأول بعد فوزه على منافسه الهولندي في نهائي منافسات فعاليات التنس البارالمبي لفردي الرجال ضمن بطولة تركيا الدولية الثانية "اناتوليا".

وقال رئيس اتحاد التنس البارالمبي ماجد العكيلي لشفق نيوز، ان لاعب المنتخب العراقي بالتنس البارالمبي حسين حامد توج بالمركز الأول بعد تغلبه على خصمه لاعب المنتخب الهولندي في نهائي فعاليات الفردي في بطولة تركيا الدولية"اناتوليا" والتي اختتمت اليوم في مدينة أنطاليا التركية .

وأضاف، أن هذه هي المرة الثانية التي ينال فيها لاعبنا حسين حامد المركز الأول في فعاليات الفردي في بطولة تركيا الثانية بعد أن كان قد خطف المركز ذاته في بطولة تركيا الاولى ، مبينا ما تحقق يُعد انجازاً يحسب للاعبنا الذي تفوق على أقرانه من لاعبي المنتخبات العالمية على الرغم من الفارق الكبير في التصنيف الدولي بين لاعبنا ولاعبي المنتخبات الأخرى ، ولاسيما منافسه لاعب المنتخب الهولندي الذي يحتل التصنيف الـ 70عالميا بينما يحتل لاعبنا حسين حامد التصنيف الـ 168 عالميا .

كما اشار العكيلي إلى ان اللاعب العراقي حسين كان قد توج أمس بالمركز الثاني في فعالية زوجي المنتخبات إلى جانب زميله نصر مهدي.

ونوه رئيس اتحاد التنس البارالمبي الى أن "هذا الامر يؤكد تصاعد الخط البياني لمنتخبنا من خلال تفوقه على منافسين يتفوقون علينا بالتصنيف الدولي من خلال إصرار لاعبينا وعزيمتهم على تحقيق الانجازات والنتائج الايجابية متجاوزين اخطائهم الفنية في البطولة السابقة عبر التوجيهات السديدة لمدربهم بهاء الدين علي".