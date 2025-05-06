العراق يحقق المركز الثاني في "رالي جميل" الدولي للسيدات 2025

شفق نيوز/ حقق العراق، يوم الثلاثاء، إنجازاً رياضياً مميزاً بفوزه بالمركز الثاني لرياضة السيارات فئة PT6 في رالي جميل الدولي للسيدات لعام 2025، الذي انطلق من مدينة البترا في الأردن، وصولاً إلى القصيم في السعودية.

وتمكنت المتسابقة العراقية المحترفة ساز اسو، من رفع راية العراق عاليةً بعد أن قطعت مسافة تجاوزت 1600 كيلومتر، متفوقةً على العديد من المتسابقات اللاتي مثّلن دولاً مختلفة من جميع أنحاء العالم.

وأعرب رائد البياتي، رئيس الاتحاد العراقي المركزي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن "هذه المشاركة المتميزة تأتي رغم عدم وجود أي دعم مالي من أي جهة".

وأضاف البياتي، أن "هذا الفوز يعكس عزم وإصرار المتسابقة العراقية، ويعد إضافةً جديدةً إلى سلسلة إنجازات الاتحاد المركزي".

يُذكر أن رالي جميل هو أول رالي دولي مخصص للسيدات في الشرق الأوسط، وقد شهد مشاركة واسعة من متسابقات دوليات، مما يبرز أهمية هذا الإنجاز العراقي على الساحة الرياضية الدولية.